Nascondevano in casa marijuana e dollari, beccati 3 pusher a Forcella. I Carabinieri della squadra motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli arrestavano per detenzione di droga a fini di spaccio 2 cittadini nigeriani di 34 e 23 anni e un cittadino gambiano di 24 anni. Gli scorpioni stavano controllando un bar in vico Santa Maria Antesaecula. Non sono lontani dalla nota insegna che dà il benvenuto al quartiere storico di Napoli e mentre sono impegnati nelle verifiche al locale notano i tre.

Perquisiti, il 34enne è stato trovato in possesso di 120 euro in contanti di vario taglio mentre il 23enne aveva con se 205 euro in contanti e 16 bustine di marijuana pronte alla vendita. Il terzo, invece, nello zaino nascondeva una busta con all’interno ben 543 grammi di marijuana e la somma di 160 euro.

La perquisizione è stata estesa nell’abitazione poco distante dei tre e lì l’insolito rinvenimento. Oltre infatti a due buste da 20 grammi l’uno dell’ennesima sostanza stupefacente, ad un bilancino di precisione e a diverso materiale per il confezionamento della droga anche la somma in contanti di 112 dollari. 112 dollari in banconote da un dollaro. I tre arrestati, che non hanno fornito dichiarazioni, sono in attesa di giudizio