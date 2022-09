Natale Galletta non le manda a dire: “I pettegolezzi sui social non mi interessano”

Non le manda a dire Natale Galletta, il cantante napoletano sui social si lascia andare ad uno sfogo che non si sa a chi sia stato diretto ma è molto chiaro: “Io, i social, li uso solo ed esclusivamente per la mia professione, nel rispetto di tutto e tutti. Chi ha qualche problema con me, sappia che non avrà mai una mia risposta tramite i social. Venitemi a trovare o chiamatemi, sapete benissimo come e dove, sia in Sicilia che a Napoli. Io sono rimasto all’antica e ne vado fiero, appartengo ad una vecchia scuola di pensiero e non cambierò mai!”, scrive Natale Galletta che poi conclude: “I pettegolezzi sui social non mi interessano, mi fanno solo ridere e mi fanno acquistare sempre più consapevolezza di quanta pochezza interiore ci sia in tante persone! Buona giornata a tutti!”.

Tanti i commenti di apprezzamento alle parole di Natale Galletta da parte dei fans: “Non hanno niente da dire su di te, sei un artista e una persona molto umile vero e soprattutto bravissimo quindi la gente parla perché della loro vita non anno nulla da dire ! Ti adoro Natale Galletta l unico artista che stimo in tutto e x tutto”. “Ti ho sempre ammirato proprio per la bella persona che sei e poi del tuo essere artista sei un Signore pieno di valori lascia dietro chi vuole vivere d’invidia e cattiveria”. “Risposta saggia bravo lascia stare l’invidia e un virus che non muore mai un abbraccio grande sei speciale, e si vede di come ai unità la tua famiglia”. “Sei un cantante speciale è una persona stupenda è pulita è sincera sei unico è solo tu è tuo figlio Giovanni galetta nessuno può arrivare ai vostri livelli grande galetta un marchio è una garanzia