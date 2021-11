Durissimo colpo alla ‘ndrangheta, oltre 100 persone arrestate: sequestrata una tonnellata di cocaina

Sono 104 le persone arrestate e oltre una tonnellata di cocaina quella sequestrata all’alba di oggi in tre regioni. L’operazione effettuata dalla polizia ha colpito gli appartenenti alla cosca di ‘ndrangheta dei Molè. Il blitz è stato coordinato da tre procure distrettuali antimafia, quelle di Milano, Firenze e Reggio Calabria. Queste hanno individuato in diverse zone delle tre regioni i presunti affiliati a una delle più note cosche di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Le ramificazioni – scrive Fanpage – non hanno raggiunto solo Lombardia e Toscana ma anche e soprattutto l’estero, in particolare il Sudamerica, luogo di provenienza della droga sequestrata.

Le accuse

Secondo le indagini portate avanti dalle squadre mobili di Reggio Calabria, Milano, Firenze e Livorno, si tratta di gruppi che operavano in stretta sinergia. I reati di cui gli indagati sono accusati sono associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione. E ancora detenzione e porto illegale di armi, autoriciclaggio, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, produzione, traffico e cessione di sostanze stupefacenti, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Al filone milanese dell’inchiesta ha lavorato anche il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Como.