Neonato ricoverato per Covid, corsa al Santobono dopo la febbre: positiva anche la mamma

Un neonato di 28 giorni è risultato positivo a Covid dopo aver accusato febbre alta. Inizialmente il piccolo è ricoverato a Sarno e poi trasferito all’ospedale Santobono Pausilipon a Napoli. Come riporta Fanpage il piccolo ha iniziato a manifestare sintomi sospetti ma inizialmente erano compatibili alla normale febbre. All’arrivo al pronto soccorso, però, è stato sottoposto a tampone antigenico rapido all’interno del reparto di Pediatria dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, purtroppo, è risultato positivo così come la mamma.

TAMPONE PER MAMMA E NEONATO

Sottoposto quindi anche al tampone molecolare, il piccolo ha intanto riportato febbre alta, richiedendo così il trasferimento al Santobono dove è attualmente ricoverato. Risultata positiva anche la madre, che non è stata ricoverata poiché non ha sintomi evidenti.

Nei giorni scorsi un altro neonato è risultato positivo a Sparanise. Nell’ospedale di Sessa Aurunca però non si sono trovati posti letto disponili in terapia intensiva neonatale e riscontrata l’assenza in Campania alla fine è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Roma.