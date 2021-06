Sembra avvicinarsi il momento per togliere la mascherina all’aperto. E ci sono già due date cerchiate in rosso sul tavolo del governo: il 1 e il 5 luglio. Raggiungere questo traguardo è una priorità per l’esecutivo. E non solo, perché nel resto d’Europa sono stati adottati provvedimenti che vanno in questa direzione. In Francia non c’è più l’obbligo, in Spagna succederà dal 26 giugno. Niente più mascherine all’aperto anche in Germania, Belgio e Grecia. Ma anche perché sarebbe un ulteriore passo verso la normalità, rappresentando la mascherina uno dei simboli dell’era Covid. Lo riporta Il Corriere della Sera.

Filtra la data del 1 luglio, quando potrebbero riaprire le discoteche anche se, alla fine, considerando anche le precedenti decisioni dell’Esecutivo, la data più probabile appare essere quella del 5 luglio, che è un lunedì.