Colpo alla mala di Afragola, scena muta dei Nobile davanti al gip

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i ras appartenenti alla fazione Nobile di Afragola raggiunti da decreto di fermo qualche giorno fa. Il gip di Napoli nord non ha convalidato il fermo ma ha disposto per i 10 la custodia cautelare in carcere rimandando gli atti a Napoli per incompetenza trattandosi di materia ricadente sotto la giurisdizione della Dda.

L’operazione, effettuata dai carabinieri della Compagnia di Casoria, si è svolta nella zona del cosiddetto parco di Sant’Antonio, luogo dove nel recente passato si sono registrati episodi quali colpi di pistola alle auto in sosta e scontri tra bande criminali, che cercano di occupare gli spazi lasciati liberi dal clan Moccia.

Il provvedimento ha interessato Giuseppe Nobile classe ’82, Antonio Nobile classe 2004, Marco Castiello classe 2003, Alex Pollaro classe 1998, Biagio Espositi classe 2005, Salvatore Guerra classe 1998, Nicola Bassolino classe 2007, Domenico Tuccillo classe 1981, Giovanni Castiello classe 1972, Francesco Zanfardino classe 1990. Nel collegio difensivo gli avvocati Rocco Maria Spina e Dario Carmine Procentese.