“Noemi Bocchi incinta di Totti”, la clamorosa indiscrezione infiamma il gossip

Un’indiscrezione che ha del clamoroso: Noemi Bocchi che potrebbe essere incinta di Francesco Totti. L’ultimo gossip sul triangolo dell’estate (il terzo vertice è, ovviamente, Ilary Blasi) viene lanciato da Il Corriere della Sera.

Secondo il quotidiano sarebbe in arrivo un bebè: “Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino”. Un nuovo elemento che non può che accrescere l’interesse nei confronti della coppia che – al momento – non ha confermato proprio nulla. Neanche la relazione, della quale – eccetto foto rubate del pupone che lascia la casa della Bocchi – non esistono ulteriori prove tangibili.

Ad ogni modo, c’è da dire che le foto apparse su Chi la mostrano con il ventre piatto, ben lontano da quello di una donna incinta.

Ilary Blasi ha scoperto Totti e Noemi con un investigatore privato: «I loro figli giocavano insieme» [ARTICOLO 27/07/2022]

Più passa il tempo, più arrivano tegole sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. A suon di retroscena e confessioni. Dopo aver pubblicato le foto dell’ex capitano della Toma sotto casa di Noemi Bocchi, il settimanale Chi – nel numero in edicola questa settimana – ha aggiunto nuovi particolari. E si tratta di novità che non fanno altro che aggravare l’ex calciatore.

I figli di Totti ed Ilary Blasi giocavano insieme a quelli di Noemi Bocchi

Ilary, infatti, avrebbe scoperto la verità sulla relazione tra Totti e Noemi Bocchi quando ha scoperto che sua figlia più piccola, Isabel, “aveva due nuovi amichetti con i quali giocava nel pomeriggio“. E si trattava proprio dei figli di Noemi Bocchi. Mentre l’idolo dei tifosi romani negava, la moglie avrebbe deciso invece di farlo seguire da un investigatore privato. E da quel momento, avrebbe scoperto che il marito portava «la figlia con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto». Quando Chi ha pubblicato le foto di Totti, dunque, Ilary Blasi sapeva già come stavano le cose.

Il ‘giallo’ sui profili social

Non sono pochi i rumor «che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. La prova? – scrive il settimanale – A un certo punto Totti ha tolto alla sorella di Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità». E sarebbe proprio per questo motivo che Totti avrebbe deciso di tornare ad occuparsi personalmente dei propri profili. Si tratta di una decisione che, però, l’ex giallorosso ha preso prima di conoscere Noemi Bocchi su un campo di padel, ad agosto del 2021.