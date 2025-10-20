PUBBLICITÀ
Non accetta la fine della relazione e aggredisce l’ex fuori la discoteca, arrestato nel Casertano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Nella mattinata odierna a Sparanise, nel Casertano, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 27enne di origini albanesi, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna. La denuncia è scattata a seguito dall’intervento effettuato intorno alle 03.30 della notte scorsa, quando i militari della Stazione Carabinieri di Presenzano sono accorsi nel parcheggio della discoteca “Enjoy Club”, dove era stata segnalata un’aggressione in corso. Sul posto i militari dell’Arma hanno trovato una 23enne del luogo, in evidente stato di agitazione, che ha riferito di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dall’ex fidanzato.

La giovane, pur rifiutando di essere medicata, ha raccontato di aver subito nel tempo altre violenze e minacce durante la relazione sentimentale con il suo aggressore, iniziata nel 2023 e interrotta lo scorso settembre. Ha inoltre riferito che l’ex compagno, non accettando la fine del rapporto, avrebbe continuato a molestarla e insultarla anche nei giorni successivi alla separazione. Alla luce degli elementi raccolti, i carabinieri hanno deferito il 27enne all’Autorità Giudiziaria e attivato le procedure previste dal “Codice Rosso”, predisponendo specifici servizi di vigilanza e tutela a protezione della donna. L’Autorità Giudiziaria è stata informata e la situazione resta costantemente monitorata dai Carabinieri.

