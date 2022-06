“Non esco”, sorvegliato speciale si barrica in bagno: arrestato a Torre Annunziata

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha arrestato, in flagranza di reato, 2 cittadini italiani, rispettivamente per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per evasione. Il primo, un 40enne, è stato notato, durante un servizio di perlustrazione del Nucleo Mobile. L’uomo è destinatario di una misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Appena è uscito però, i finanzieri lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il secondo arrestato è un 41enne preso dai finanzieri dal Gruppo di Torre Annunziata: dopo aver presenziato a un’udienza al termine della quale è stato disposto il suo rientro agli arresti domiciliari ma si è rifiutato di adempiere alla misura. Nei confronti del 41enne, qualche giorno dopo, è stata emessa anche un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare già in atto, per i reati di violenza privata, lesioni ed estorsione. Per questo motivo è stata disposta la sua custodia in carcere.