Violenza a Napoli, schiaffi e tirata di capelli a due vigilesse dopo la multa

La loro auto è in sosta dinanzi un passo carrabile: non appena si accorgono che la Polizia municipale stanno elevando la contravvenzione, aggrediscono prima verbalmente e poi fisicamente due vigilesse con schiaffi, pugni e tirate di capelli.

I fatti

L’ennesimo momento di follia in città si consuma nel pomeriggio di oggi in via Libroia, al Vomero. Una pattuglia dei vigili urbani dell’U.O. Avvocata, allertata dalla Centrale Operativa, diretta dal tenente colonnello Luciana Tramontano, giunge nel quartiere collinare per la segnalazione di un veicolo senza assicurazione parcheggiato dinanzi un passo carrabile regolarmente autorizzato. I caschi bianchi, mentre procedono alla verbalizzazione, si imbattono in un uomo che non appena si accorge della multa al veicolo inizia ad andare in escandescenze.

In pochi minuti, la situazione degenera. Tre donne, nel frattempo sopraggiunte, insultano e picchiano due vigilesse costrette a subire schiaffi, pugni, tirate di capelli. L’uomo e due delle tre donne protagoniste dell’increscioso episodio si allontanano e raggiungono il vicino ospedale Santobono affermando di avere lì dei parenti ricoverati. La terza donna, invece, viene bloccata dagli agenti della Polizia municipale, che nel frattempo sono aumentati di numero con l’arrivo dei colleghi dell’Unità Operativa Vomero, e denunciata per l’aggressione. La prognosi per le due vigilesse è di tre giorni e le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Le indagini per risalire agli altri autori delle invettive e dell’aggressione, tutte del napoletani, sono affidate alla polizia giudiziaria diretta dal capitano Enrico Del Gaudio. Il veicolo parcheggiato dinanzi al passo carrabile e poi sequestrato risulta essere intestata a una vecchia società di Napoli.