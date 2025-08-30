PUBBLICITÀ
Non rientra dopo un giro in moto, Luigi Rossetti trovato morto in una scarpata

Gianluca Spina
Dramma in Irpinia. Nella mattinata di venerdì 29 agosto è stato rinvenuto il corpo senza vita di Luigi Rossetti, 48 anni, originario di Apice (Benevento). L’uomo, di professione gommista, è stato trovato in una scarpata lungo il raccordo autostradale Castel del Lago–Benevento, a ridosso dell’A16, nel territorio comunale di Venticano.

Rossetti era uscito nel pomeriggio di giovedì 28 agosto per un giro in moto sulla sua BMW, ma non aveva fatto ritorno a casa. Preoccupata dall’assenza e dal silenzio del marito, la moglie aveva lanciato l’allarme in serata, avviando le ricerche.

Il giorno successivo, a fare la tragica scoperta è stato un giovane agricoltore, che lavorando nei campi ha notato dapprima la motocicletta e poi, poco distante, il corpo del centauro. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati gli uomini del 118, il personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale, ma per il 48enne non c’era ormai più nulla da fare.

La salma è stata recuperata e trasferita su disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, che ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause della morte. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi per fare piena luce sulla vicenda che ha sconvolto familiari, amici e l’intera comunità.

