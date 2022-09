Non si fermano all’alt della polizia, parte l’inseguimento di due giovani in scooter

Stanotte i Falchi della Squadra Mobile erano impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio. Ad un certo punto i poliziotti hanno notato in via Mergellina due ragazzi a bordo di un motoveicolo che si aggiravano con fare sospetto tra le auto incolonnate nel traffico.

Due giovani sul motorino non si fermano all’alt dei poliziotti: parte l’inseguimento e una colluttazione, dopodiché riescono a bloccarli

Il conducente del mezzo, alla vista dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante questi gli avessero intimato l’alt. Da lì è nato un inseguimento terminato poco dopo quando gli agenti sono riusciti a fermarli e, dopo una colluttazione, a bloccarli. Inoltre, i Falchi hanno trovato il conducente in possesso di una pistola replica priva di tappo rosso.

Hanno denunciato e arrestato un 18enne di Cardito, conducente del mezzo, insieme ad un 17enne di Caivano

Così hanno arrestato C.R., 18enne di Cardito con precedenti di polizia, per lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’hanno, poi, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Mentre il passeggero, un 17enne di Caivano, anch’egli con precedenti di polizia, è stato denunciato per gli stessi reati e affidato alla sorella. Infine, il 18enne è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.