“Nonna mi deve arrivare un pacco”, sgominata la truffa a Sant’Antimo

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È da poco trascorso il pranzo e le temperature elevate rendono le strade della città vuote. I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, però, stanno effettuando un servizio ad hoc per contrastare le truffe agli anziani. Al Corso Europa arriva uno scooter con in sella un 16enne che parcheggia. I carabinieri osservano tutto: il mezzo è già noto. Il 16enne entra in un condominio.

Dopo qualche minuto esce, l’atteggiamento non convince. Si guarda intorno e con passo svelto si dirige verso lo scooter. Non fa in tempo a partire che i carabinieri lo fermano. La storia è sempre la stessa: un complice al telefono si spaccia per il nipote della vittima e chiede mille e 900 euro per un pacco. Questa volta però la 74enne non cade nel tranello e non consegna i soldi al ragazzo. La donna denuncia tutto ai carabinieri. Dichiarerà di non aver dato nulla perché a conoscenza delle tecniche utilizzate dai truffatori grazie alle campagne di sensibilizzazione. Il 16enne è stato denunciato e dovrà rispondere di tentata truffa.

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