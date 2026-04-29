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Un copione, purtroppo, visto e rivisto, utilizzato in lungo e in largo per raggirare persone anziane: fingersi un parente in difficoltà e spillare soldi al malcapitato o alla malcapitata di turno.

“Nonna mi paghi le multe?”, si finge nipote in difficoltà e ruba 18mila euro all’anziana a Procida

Copione che è andato in scena, stavolta, sull’isola di Procida, dove un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un’anziana del posto e averle rubato 18mila euro. Il giovane è stato intercettato su un taxi al porto, mentre era in procinto di lasciare l’isola: addosso aveva i soldi provento della truffa e due smartphone, utilizzati per compiere il delitto, che sono stati sequestrati.

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I carabinieri di Procida non ci hanno messo molto a capire da dove provenisse quell’ingente somma di denaro. Dopo una rapida indagine, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare la vittima della truffa, una donna isolana di 78 anni, e a ricostruire cosa fosse accaduto. Il 19enne aveva telefonato all’anziana fingendosi un nipote e dicendole che aveva bisogno di soldi per pagare delle multe insolute e che, di lì a poco, un amico sarebbe passato per ritirare il denaro.

Dopo aver convinto il marito della vittima, con il pretesto del ritiro di un pacco, ad allontanarsi da casa, il 19enne si era presentata presso l’abitazione della 78enne, facendosi consegnare il denaro.

Il giovane truffatore, come detto, era pronto a lasciare l’isola con il bottino, ma è stato prontamente fermato dai carabinieri: per lui sono scattate le manette. L’ingente somma di denaro, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.