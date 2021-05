Furto nella villa dei genitori dell’ex ministro sannita e ora conduttrice Rai, Nunzia De Girolamo. E’ avvenuto ieri notte a San Nicola Manfredi, nel Beneventano.

Sconosciuti, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nell’abitazione dalla quale hanno fatto sparire soldi, oggetti in oro e due pistole, che erano detenute legalmente dal proprietario.

A far scattare l’allarme sono stati i genitori al rientro a casa, dopo una cena.

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato avviato le indagini dopo aver effettuato i rilievi.

Furto a casa di Nunzia De Girolamo

I ladri sono entrati di notte nella villa di Nunzia De Girolamo e l’hanno svaligiata. Un colpo consistente e portato a termine senza grandi problemi: l’abitazione, che si trova a San Nicola Manfredi, nel Beneventano, al momento del colpo era infatti vuota. Nell’immobile di contrada Maioli, poco distante dalla zona ospedaliera del capoluogo, vivono i genitori dell’ex ministra dell’Agricoltura nel governo Letta e oggi conduttrice di un programma su Raiuno. I malviventi sono entrati forzando una finestra a pianterreno e in poco tempo sono riusciti a portare via denaro contante, gioielli e anche due pistole regolarmente detenute. Appena rientrati, i proprietari si sono accorti del furto e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Le indagini sono state avviate ed è in corso di quantificazione il bottino, che sarebbe di valore notevole.

Le indagini

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’abitazione, che si trova a San Nicola Manfredi nella contrada Maioli, nel Beneventano, era vuota al momento del furto e questo ha consentito ai malviventi di agire indisturbati, mettendo a soqquadro la villa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i ladri si sarebbero introdotti nell’immobile dal piano terra, forzando una delle finestra meno esposte, che gli agenti hanno trovato con evidenti segni di scasso. Una volta entrati all’interno della casa, i malviventi hanno avuto tutto il tempo necessario per rovistare nelle stanze alla ricerca di preziosi e soldi. Alla fine i ladri sono riusciti a portare via denaro contante, gioielli e addirittura due pistole che erano regolarmente detenute.

Chi c’era

Fortunatamente all’interno della villa non erano presenti i genitori di Nunzia De Girolamo, che si trovavano fuori. Quando i coniugi sono rientrati a casa, e si sono accorti che l’abitazione era stata svaligiata, hanno immediatamente avvisato le autorità e una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto. Secondo una prima stima il bottino trafugato dai malviventi sarebbe ingente e ammonterebbe a svariate decine di miglia di euro. I carabinieri di Benevento, che si stanno occupando del caso, non escludono che i ladri abbiano tenuto d’occhio l’abitazione nei giorni precedenti. Monitorando e seguendo le abitudini dei genitori dell’ex ministro dell’Agricoltura prima di compiere il furto. Le indagini sono state avviate ed è in corso di quantificazione il bottino, che sarebbe di valore notevole. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero anche alcune registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Ma per il momento attorno alla vicenda c’è il massimo riserbo.

Al momento nessun commento alla vicenda è arrivato dall’ex deputata e ministro Nunzia De Girolamo. La Di Girolamo, dopo la parentesi politica, oggi è diventata un volto televisivo prima. Prima concorrente al talent show “Ballando con le stelle” e poi da febbraio 2021 come conduttrice del programma di attualità “Ciao Maschio” su Rai 1.