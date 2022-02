Nuova ordinanza sulla movida, arrivano le prime multe a Napoli

Da giovedì 17 Febbraio è entrata ufficialmente in vigore l’ordinanza movida. I quartieri di Napoli interessati dovranno rispettare le nuove regole di chiusura per quattro mesi. L’ordinanza richiesta a gran voce da alcuni residenti delle zone della movida Napoletana, in particolare Chiaia, è stata confermata il 15 febbraio scorso.

L’ordinanza movida

A seguito di varie segnalazioni e denunce da parte di alcuni residenti il comune ha attuato e messo in pratica una serie di regole per la movida, volte a “rieducare” il by night napoletano. Le risse e gli atti di violenza sembrano essere aumentati nelle ultime settimane, ma il coprifuoco non piace ai commercianti napoletani. La riforma, infatti, era pronta da tempo ma veniva procrastinata ogni volta per ovviare alle polemiche. Infatti l’ordinanza è stata “blindata” avvalorando la messa in atto con varie denunce, anticipando una difesa ad un possibile ricorso al Tar. Ricorso che è difatti arrivato, i commercianti non accettano che in un momento di ripresa dopo il down dei mesi scorsi gli vengano posti dei limiti di chiusura.

Gli orari da rispettare variano tra quelli delle chiusure settimanali e quelle dei weekend. Durante la settimana i locali sono costretti a chiudere all’una, mentre nei weekend le serrande potranno essere abbassate un’ora dopo, alle due. Limitazioni anche per la musica, in modo tale da ridurre l’inquinamento acustico e rispondere alle richieste dei residenti. Il “progetto movida” avrà una valenza di quattro mesi, sarà in vigore infatti fino al 17 giugno 2022. Le regole varranno per i maggiori quartieri della movida napoletana.

I controlli della Polizia Locale

Le critiche dei commercianti sono continuate seguite poi da un ricorso al Tar, “Napoli unica città in Italia colpita da un provvedimento liberticida” dichiara Massimo Di Porzio, presidente Fipe.

Ma le polemiche non hanno fermato i primi controlli partiti ieri, la Polizia Locale di Napoli ha implementato di 12 pattuglie i servizi notturni. Le pattuglie aggiuntive sono state destinate esclusivamente al controllo del dispositivo. La Polizia ha verificato 153 attività e nel corso della serata ne scaturiscono 11 verbali. Le maggiori sanzioni sono state nella zona di: Chiaia in Vico II Alabardieri, Piazzetta Rodinò, Via Bisignano e Vico dei Sospiri, nella zona del Centro Storico in Via Mezzocannone e Via S. Sebastiano e in zona Vomero in Via Merliani, Piazza Medaglie d’Oro e Via Kerbaker. I controlli sono continuati poi per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle 5 del mattino.

Le zone che dovranno rispettare l’ordinanza

Di seguito alcune delle maggiori piazze e strade dove varrà l’ordinanza.

Chiaia/Posilippo

via Alabardieri, vico II Alabardieri, via Cavallerizza a Chiaia, piazzetta Rodinò, vico Belledonne a Chiaia, vicoletto Belledonne a Chiaia, via G. Ferrigni, via Bisignano a Chiaia, vico dei Sospiri, via Carlo Poerio, vico Satriano, via Fiorelli, vico Ischitella, l.go Ferrandina, vico Santa Maria a Cappella Vecchia, P.zza San Pasquale a Chiaia, via Carducci, via Bausan, via Posillipo, via Ferdinando Russo, Discesa Marechiaro, Discesa Gaiola, Via Petrarca, P.zza San Luigi, via Chiaia, via Carducci, Gradoni di Chiaia, Salita Sant’Anna di Palazzo, Via Nardones, via Carlo De Cesare, via Mergellina, via Caracciolo, via G. Martucci, viale Dhorn, via Chiatamone, via Orsini, via Filangieri, via dei Mille, via Vittoria Colonna, Riviera di Chiaia, p.zza Vittoria

Centro Storico

p.zza Bellini, via Bellini, via Santa Maria di Costantinopoli, via San Sebastiano, vico San Pietro a Majella, Via B. Croce, via Santa Chiara, via Candelora, L.go Banchi Nuovi, L.go Giusso Girolamo, via S. Giovanni Maggiore Pignatelli, via Enrico de Marinis, via Mezzocannone, vico Pallonetto Santa Chiara, p.tta Nilo, via G. Paladino, Via Nilo, Via S. Biagio dei Librai, p.zza Monteoliveto, p.zza del Gesù, via Port’Alba, p.zza Dante, via D. Capitelli, via Cisterna Dell’Olio, Largo Teodoro Monticelli, p.zza Santa Maria La Nova, p.zza San Giovanni Maggiore Pignatelli, Calata Trinità Maggiore, p.zza Miraglia, via San Domenico, vico San Domenico, Via Monteoliveto, p.zza San Domenico Maggiore, Largo Ecce Homo, via Carrozzieri a Monteoliveto, via Diaz, via Cesare Battisti, p.zza Maio di Porto, via Sedile di Porto, via Spadari, via Schilizzi, via Pessina, Largo Corpo di Napoli, via Placido Pasquale, via Speranzella, vico Lungo Gelso, vico Tre Re a Toledo, vico Teatro Nuovo, vico Tre Regine, vico Trinità degli Spagnoli, p.zza Carlo III.

Vomero

via A. Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San Martino, p.zza Vanvitelli, via Kerbaker, p.zza Fuga, p.zza Medaglie d’oro

Ferrovia

p.zza G. Garibaldi, p.zza Principe Umberto, p.zza Nazionale.

Bagnoli

Discesa Coroglio, via Coroglio, P.zza Bagnoli, via Bagnoli, via Di Pozzuoli, via Caio Duilio, via Nisida.