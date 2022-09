Nuovi denti per Lino Orso, il tiktoker sta per realizzare il suo sogno: tornare a sorridere 

Da mesi i suoi tormentoni riempiono la home di TikTok, la sua simpatia e la sua storia complessa hanno conquistato molti ed ora finalmente l’esuberante Lino Orso potrà realizzare uno dei suoi sogni più grandi. Lino Orso, 37 anni, noto su TikTok per “video assaggi”, in cui con grande appetito si riprende mentre mangia ogni volta cibi differenti, è diventato famoso soprattutto per le sue frasi tormentoni come: “Stai tutt ngrippat” e “Sarà gas?“. Il suo canale TikTok conta più di 300mila follower ed i suoi video hanno raggiunto in totale la quota record di 14 milioni di like. Lino Orso ha attirato l’attenzione di molti, tra cui il famoso gruppo di content creator napoletano ‘Alici come prima‘. Quest’ultimi infatti in uno degli ultimi video postati hanno conosciuto Lino Orso proponendogli di aiutarlo a realizzare uno dei suoi più grandi sogni.

Chi è Lino Orso?

Lino Orso inizia ad attirare l’attenzione degli utenti di TikTok attraverso video in cui si riprende a pranzo, cena o “merenda”. Nei suoi contenuti sull’app infatti è facile notare la grande passione di Lino per il cibo. Che si tratti di classici cibi della tradizione napoletana come pizza, polpette al ragù o di assaggi di nuovi snack Lino Orso non disdegna mai “un morso”. Uno dei suoi video più visti lo ritrae infatti a casa propria intento nell’immergere un enorme panino con la nutella nel latte. Spesso consigliere di pub e pizzerie che lui stesso ha provato ed approvato Lino Orso resta uno dei personaggi più amati di Tik Tok Napoli.

A fargli guadagnare l’affetto dei suoi fan non è stata però solo la sua passione per il cibo ma anche e soprattutto la sua simpatia. Le sue frasi tormentone hanno in poco tempo raggiunto gli schermi di grandi e piccoli. Non è infatti difficile in una conversazione ascoltare qualcuno esordire con “sarà gas?”. L’ultimo suo “trend” è quello del “ehy tu che guardi questo video sei bellissima”, una serie di video caricatura di “consigli” per approcciare.

Il difficile passato di Lino

Lino ha però alle spalle una storia molto tormentata, non ha mai nascosto infatti, nonostante la riservatezza nei confronti di alcuni aspetti della sua vita, la storia di sua figlia. Lino non vede la figlia da ben 12 anni, tanti dei suoi video infatti sono stati dedicati a lei. A modo suo Lino ha infatti sempre cercato di avere un contatto con la figlia. Una vita complessa quella di Lino Orso che ai microfoni di ‘Alici come prima’ racconta di “non aver mai fatto guai”. Nonostante i difficili momenti economici che in passato ha dovuto affrontare Lino racconta infatti di non aver mai fatto “tarantelle” colme gli ha insegnato il padre, specifica. Bensì nei momenti di difficoltà Lino racconta di aver sempre preferito reinventarsi cercando di guadagnare in modo onesto piuttosto che prendere strade sbagliate.

“Non vedo mia figlia da dodici anni”

Tutto però per Lino Orso gira attorno alla figlia, che non vede da dodici anni, infatti il suo percorso è iniziato proprio per “arrivare” a lei. Spiega infatti Lino che in passato si “lasciò andare a se stesso” cadendo in depressione. Quest’ultima è durata quattro cinque anni e non gli permetteva di lavorare ne tantomeno di riprendere in mano la sua vita. La storia di Lino Orso e della sua piccola è infatti molto complessa, lui stesso spiega che in realtà lei non sa che lui è suo padre. I suoi tik tok sono infatti un modo per farsi vedere da lei.

La bimba porta infatti il suo cognome quindi potrebbe, secondo lo stesso Lino: “farsi un idea che io sono il padre, ma non lo sa per certo“. La sua depressione gli causava forti attacchi di panico che gli impedivano di scendere, ma lui tiene a sottolineare che tutti possono sbagliare l’importante è voler rimediare motivo per cui ha iniziato la sua carriera su Tik Tok.

Un sogno che si avvera

Arriva però una sorpresa per Lino Orso che lo aiuterà a superare una delle sue più grande insicurezze: i denti. Lino infatti ha la maggior parte dei denti spezzati a causa di un incidente, e lui stesso racconta di avere due obiettivi ad oggi: rivedere sua figlia e aggiustare la sua dentatura. Qui infatti sono intervenuti i ragazzi di ‘Alici come prima’ che hanno accompagnato Lino Orso in uno studio dentistico per una consulenza speciale. “Sono trent’anni che non rido” racconta al dentista come questa dei denti è una cosa che è pesata molto a Lino in passato. La consulenza del dentista sembra aver dato speranze al sorriso di Lino Orso che potrebbe, con tempo ed impegno, ritornare a ridere.