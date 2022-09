Boom di video su TikTok durante il voto, si rischia l’arresto e mille euro di multa

Sono già tantissimi – purtroppo – i video su TikTok di utenti che si riprendono mentre votano all’interno della cabina elettorale. I filmati sono diversi: c’è chi prende in giro un determinato partito e chi chiede ai propri followers chi votare. O chi, semplicemente, vuole mostrare a chi dà il proprio voto.

Tutto ciò è ovviamente illegale. A Chieti è stato denunciato un uomo di 67 anni sorpreso con il cellulare mentre riprendeva il momento del voto in cabina. L’episodio è avvenuto nella sezione 13 della scuola materna di Santa Barbara. Ad accorgersi di quello che stava accadento è stato il presidente del seggio che ha notato la luce proveniente dallo smartphone che è stato sequestrato dai poliziotti della Digos. La norma violata prevede l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a 1000 euro.

Il decreto legge 49 del 2008, poi convertito nella legge 96, disciplina ciò che è consentito e quanto invece è vietato. E all’articolo 1 si legge che durante le elezioni “è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Vietati dunque foto o video.

Escrementi all’interno della scheda elettorale, sorpresa a Napoli durante le elezioni

Ha dell’assurdo quanto accaduto in un seggio di Napoli durante le elezioni del 25 settembre. Qualcuno ha pensato bene di “spalmare” le proprie feci all’interno delle schede elettorali per l’elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati.

Non è chiaro in quale seggio elettorale sia avvenuto il gesto, che è stato prontamente immortalato e pubblicato sul web. A riprenderlo è stato il noto canale telegram Welcome To Favelas. Enorme la sorpresa degli scrutinatori al momento dell’appertura della scheda. Nessuno, infatti, si era accorto di nulla durante la giornata di votazioni.