Domani arriva la svolta televisiva in hd, come vedere i nuovi 15 canali

Da domani 15 canali saranno trasmessi in tv solo in alta definizione, infatti, sfrutteranno la qualità Mpeg 4. Le famiglie, gli uffici pubblici, le imprese continueranno a vederlipatto di avere un televisore o un decoder che può ricevere il nuovo segnale. I 9 canali del servizio pubblico son Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Invece i canali Mediaset sono TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Per verificare se la vostra tv o il decoder supportano l’alta definizione sarà sufficiente andare su uno di questi canali: 501 per Raiuno HD, 505 per Canale 5 HD e 507 per LA7 HD. Se almeno uno di questi canali è visibile, significa che si riceveranno anche i 15 canali di Rai e Mediaset. Sarà, innanzitutto, necessaria prima la risintonizzazione dei canali televisivi qualora nessuno dei canali 501, 505 o 507 comparirà sullo schermo. In caso di mancato segnale saranno necessario nuovi apparecchio tv o decoder.

I 2 BONUS TV

Il Bonus Tv Decoder sarà dato alle famiglie con un Isee fino a 20 mila euro. Questo contributo è finanziato da uno stanziamento di 151 milioni e assicura uno sconto fino a 30 euro direttamente nel negozio rivenditore il decoder o il televisore. Contributo sarà in campo fino al 31 dicembre 2022, a meno che lo stanziamento di 151 milioni non si esaurisca prima. Questo bonus valido anche per l’acquisto di decoder satellitari.

Il Bonus Rottamazione Tv è il secondo incentivo, riservato all’acquisto dei soli apparecchi televisivi. Assicura uno sconto del 20 per cento sul prezzo di listino del televisore, fino a un massimo di 100 euro. Questo contributo è riservato a chi paga il canone della Rai e rottama correttamente un vecchio apparecchio comprato prima del 22 dicembre 2018. La rottamazione può essere fatta anche nelle isole ecologiche autorizzate e nei negozi.