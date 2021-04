Con il nuovo Dpcm, in vigore da lunedì 26 aprile, arrivano importanti novità in merito agli spostamenti tra regioni.

Nuovo Dpcm, da lunedì ok a spostamenti tra regioni bianche e gialle

Da lunedì, infatti, saranno consentiti gli spostamenti tra Regioni e Province Autonome che si trovano in zone bianche o gialle.

Nuovo Dpcm, chi è in possesso di passa vaccinale sarà libero di andare in qualunque regione

Immediato via libera, invece per chi è munito di pass vaccinale, che potrà spostarsi da una regione all’altra indifferentemente dal colore.

Si potrà andare a casa di amici

Dal primo maggio, infine, in zona gialla e arancione sarà possibile uscire di casa per andare a trovare gli amici.

L’Ansa fa sapare che “da lunedì 26 aprile, dunque, la maggior parte dell’Italia potrebbe tornare in giallo, ma quella data è solo l’inizio della road map delle riaperture, che avrà diverse tappe in calendario fino a luglio”.

Inoltre dal primo luglio via libera a convegni, congressi e parchi tematici di divertimento in zona gialla, oltre alle attività dedicate al benessere all’interno dei centri termali (questi ultimi invece sono sempre aperti per le cure).

