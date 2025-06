Occupazione di suolo pubblico, chiuso per tre giorni il negozio di Alfredo ‘o chiatto a Qualiano

PUBBLICITÀ

Tre giorni di chiusura, disposti dal Comune di Qualiano, per l’attività commerciale gestita dal noto tiktoker Alfredo D’Ausilio, meglio noto come “Alfredo ‘o chiatto”.

Gli uffici dell’ente comunale hanno optato per il provvedimento di sospensione momentanea della licenza. L’attività di frutta e verdura, pubblicizzata sui social, è stata chiusa per i giorni 4,5 e 6 giugno.

Il provvedimento trae origine dalle contravvenzioni rimediate da D’Ausilio per occupazione di suolo pubblico, intralcio al traffico e, inoltre, sulla scorta di alcuni controlli dei carabinieri del Nas. A renderlo noto, Il Mattino.

Alfredo ‘o chiatto è molto noto sui social per il suo tormentone sgrammaticato Buonciorno, buonciorno, buonciorno ma nelle scorse ore il commerciante è finito in manette. Il suo vero nome è Alfredo D’Ausilio ma tutti lo conoscono per il suo soprannome e per la sua stravaganza nel vendere prodotti alimentari a prezzi decisamente stracciati. Centinaia di migliaia di follower, più di un milione di like e la vendita di tantissimi prodotti a prezzi vantaggiosi: riusciva a strappare tanti sorrisi agli utenti dei social.

Nel maggio 2024 il classe ’79 fu arrestato per furto di energia elettrica dai carabinieri della locale stazione. I militari, insieme a personale dell’Enel, fecero infatti visita al mini market del commerciante, constatando la manomissione del contatore elettrico. Il connettore di limitazione, infatti, era stato tolto fornendo così energia illegalmente. Il danno fu di oltre 6mila euro e il tiktoker fu rinviato a giudizio.

