Una matrioska di vani in una parete. Uno nell’altro, nascosti in un’abitazione di Sant’Antimo.
Oltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a Sant’Antimo
Un modo per tenere occhi indiscreti lontani da una piccola serra artigianale di cannabis.
La scoperta è dei carabinieri della stazione di Scampia. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 37enne i militari hanno sequestrato 10 piantine di marijuana in vaso.
Nel giardino, un fusto della stessa specie ma alto quasi 3 metri. Il bilancio si è arricchito dopo aver scoperchiato un altro nascondiglio ingegnoso. In quello che sembrava lo scheletro di una piccola cucina in muratura ancora da terminare, i carabinieri hanno recuperato altri stupefacenti.
Oltre mezzo chilo di crack. 4 chili di hashish e altri 876 grammi di marijuana. Per il 37enne sono scattate le manette.