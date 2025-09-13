PUBBLICITÀ
HomeCronacaOltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a...
CronacaCronaca locale

Oltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a Sant’Antimo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Oltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a Sant'Antimo
Oltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a Sant'Antimo
PUBBLICITÀ

Una matrioska di vani in una parete. Uno nell’altro, nascosti in un’abitazione di Sant’Antimo.

Oltre 5 kg di droga nascosti nella parete attrezzata, arrestato 37enne a Sant’Antimo

Un modo per tenere occhi indiscreti lontani da una piccola serra artigianale di cannabis.
La scoperta è dei carabinieri della stazione di Scampia. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 37enne i militari hanno sequestrato 10 piantine di marijuana in vaso.

PUBBLICITÀ

Nel giardino, un fusto della stessa specie ma alto quasi 3 metri. Il bilancio si è arricchito dopo aver scoperchiato un altro nascondiglio ingegnoso. In quello che sembrava lo scheletro di una piccola cucina in muratura ancora da terminare, i carabinieri hanno recuperato altri stupefacenti.

Oltre mezzo chilo di crack. 4 chili di hashish e altri 876 grammi di marijuana. Per il 37enne sono scattate le manette.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati