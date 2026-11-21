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Niente ergastolo per il boss Paolo Carolei. Accuse in frantumi. È questa la decisione della Corte d’assise d’appello di Napoli al processo sui delitti di Nunzio Mascolo, Antonio Vitiello, Carmine D’Antuono e dell’innocente Federico Donnarumma. Omicidi commessi tra il 2008 e il 2009 tra Castellammare di Stabia e Gragnano e su cui c’era la regia del clan D’Alessandro. Ergastolo confermato per Antonio Lucchece e Catello Romano mentre sono crollate le accuse contro Paolo Carolei: in questo caso ad avere la meglio sono state le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Claudio Davino e Stefano Montone. Confermati i 19 anni per il collaboratore di giustizia Raffaele Polito. La solidità delle tesi difensive di sono basate sull’inconsistenza delle prove atte a dimostrare che l’ordine di uccidere D’Antuono sia arrivato anche da Carolei e sulle presunte contraddizioni presenti nei verbali dei collaboratori di giustizia. Carolei in primo grado era stato condannato all’ergastolo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.