Niente ergastolo per il boss Paolo Carolei. Accuse in frantumi. È questa la decisione della Corte d’assise d’appello di Napoli al processo sui delitti di Nunzio Mascolo, Antonio Vitiello, Carmine D’Antuono e dell’innocente Federico Donnarumma. Omicidi commessi tra il 2008 e il 2009 tra Castellammare di Stabia e Gragnano e su cui c’era la regia del clan D’Alessandro. Ergastolo confermato per Antonio Lucchece e Catello Romano mentre sono crollate le accuse contro Paolo Carolei: in questo caso ad avere la meglio sono state le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Claudio Davino e Stefano Montone. Confermati i 19 anni per il collaboratore di giustizia Raffaele Polito. La solidità delle tesi difensive di sono basate sull’inconsistenza delle prove atte a dimostrare che l’ordine di uccidere D’Antuono sia arrivato anche da Carolei e sulle presunte contraddizioni presenti nei verbali dei collaboratori di giustizia. Carolei in primo grado era stato condannato all’ergastolo. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.
Omicidi della faida stabiese, assolto il boss Carolei
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