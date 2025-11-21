Il ‘vuoto di potere’ criminale dietro gli omicidi ad Afragola e a Cardito

PUBBLICITÀ

Le indagini condotte contro il gruppo Nobile di Afragola sono partite dopo gli omicidi di Antonio Vitale e di Pasquale Buono. Agli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia è subito parsa evidente la matrice camorristica in correlazione anche alle tensioni criminali vissute in quel periodo tra Frattamaggiore, Cardito e Crispano. Quella zona di Napoli nord avrebbe vissuto un vuoto di potere creatosi dopo il blitz contro il clan Pezzella così come risulta dalle attività della Procura di Napoli, diretta da Nicola Gratteri.

Il raid a Cardito

Già prima dell’omicidio Vitale, avvenuto lo scorso 10 giugno in via Tiziano Vecellio a Cardito, si erano registrati diversi raid armati tra Frattamaggiore e Crispano. Subito sarebbe emerso il coinvolgimento di affiliati al clan dei panzarottari al momento non ancora identificati. Inoltre le forze dell’ordine avrebbero accertato un legame criminale tra il gruppo Orefice e quello di Afragola.

L’omicidio di Pasquale Buono

Nel decreto di fermo della Procura di Napoli c’è anche un riferimento all’omicidio di Pasquale Buono, risalente allo scorso 11 giugno. La vittima è stata colpita nel suo negozio di abbigliamento situato ad Afragola. Due persone sono arrivate in corso Italia: il passeggero è sceso da una Honda SH, guidata da un complice, dopodiché, ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro il 45enne.

Anche quel raid sarebbe riconducibile all’agguato camorristico sia per le modalità sia per i rapporti di Buono con il clan Moccia. Le forze dell’ordine hanno interrogato il titolare della società che ha noleggiato la moto a un ragazzo: l’uomo avrebbe indicato alcune persone vicine al gruppo dei panzarottari tra coloro che sfrecciavano in sella all’Honda. Sul gruppo Nobile hanno indagato i sostituti procuratori Ilaria Sasso del Verme, Giorgia De Ponte, Francesca De Renzis sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Sergio Ferrigno.