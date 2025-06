Omicidio di Antonio Vitale a Cardito, la vittima orbitava nel gruppo di Michele ‘o nir

PUBBLICITÀ

Le ultime informative lo inserivano nel gruppo di Michele Orefice, ras dell’area Nord di Napoli che ha ereditato il potere criminale del clan Moccia. Questo il profilo di Antonio Vitale, classe ’69, vittima di un agguato di camorra avvenuto stamattina in pieno centro a Cardito. I killer, probabilmente giunti a bordo di una moto di grossa cilindrata, hanno esploso almeno una decina di colpi di grosso calibro all’indirizzo del pregiudicato il quale che era alla guida della sua auto.

I fatti sono avvenuti verso le 10 in via Vecellio a Cardito. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Frattamaggiore dove è deceduto. Sul posto è arrivata la polizia di Stato per i rilievi del caso. Ad indagare sono la Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore

La vittima si chiamava Antonio Vitale, 56 anni. L’agguato si è consumato in via Tiziano Vecellio, nella frazione di Carditello, nel comune di Cardito.

Le ipotesi portano al nuovo “ordine“ del della camorra nell’area nord di Napoli, dove agiscono al momento solo bande di giovanissimi, non ancora inquadrati in alcuni dei vecchi clan che per mezzo secolo hanno controllato in modo asfissiante tutta la zona.

