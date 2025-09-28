PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaOmicidio a Miano, ucciso mentre era in auto
Senza categoria

Omicidio a Miano, ucciso mentre era in auto

Stefano Di Bitonto
Di Stefano Di Bitonto
PUBBLICITÀ

Si torna a sparare a Napoli. I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, per un uomo centrato da colpi d’arma da fuoco. Si tratta del 33enne Umberto Russo in passato collegato alle fazioni nate dall’ex clan Lo Russo. Quando gli hanno sparato, era in auto. Il 33enne è stato portato al Cardarelli ed è morto poco dopo per le lesioni subite. Carabinieri sul posto per cercare di ricostruire la dinamica e acquisire eventuali video di sorveglianza della zona. L’omicidio di Russo potrebbe riaprire la faida tra Miano e l’area nord.

PUBBLICITÀ
Stefano Di Bitonto
Stefano Di Bitonto

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati