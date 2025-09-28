Omicidio a Miano, ucciso mentre era in auto

PUBBLICITÀ

Si torna a sparare a Napoli. I carabinieri della Compagnia Vomero sono intervenuti in via Miano, nei pressi del parco di Capodimonte, per un uomo centrato da colpi d’arma da fuoco. Si tratta del 33enne Umberto Russo in passato collegato alle fazioni nate dall’ex clan Lo Russo. Quando gli hanno sparato, era in auto. Il 33enne è stato portato al Cardarelli ed è morto poco dopo per le lesioni subite. Carabinieri sul posto per cercare di ricostruire la dinamica e acquisire eventuali video di sorveglianza della zona. L’omicidio di Russo potrebbe riaprire la faida tra Miano e l’area nord.