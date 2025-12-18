PUBBLICITÀ
Omicidio del Sindaco Pescatore, ordinanza annullata per 4 indagati

Alfonso D'Arco
Omicidio del Sindaco Pescatore, ordinanza annullata per 3 indagati
Cagnazzo, Cioffi, Vassallo
Omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo: la Cassazione annulla per la seconda volta l’ordinanza del tribunale del Riesame di Salerno e stabilisce che gli atti vengano trasmessi ad altri giudici.

Nuovo colpo di scena dunque visto che dopo il primo annullamento il Tribunale del Riesame di Salerno aveva confermato la sua decisione iniziale, pur revocando la misura cautelare per il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, tutti finiti in carcere un anno fa.

Stavolta, però, la Cassazione ha annullato nuovamente il provvedimento del Riesame salernitano, ma ha rinviato dinanzi ad un collegio in composizione differente.

