Omicidio Fabio Ascione, resta in cella Francesco Pio Autiero

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Il tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare del carcere nei confronti di Francesco Pio Autiero, 23 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Fabio Ascione, 20 anni, ucciso con un colpo di pistola al torace nella notte del 7 aprile, nel quartiere Ponticelli di Napoli. L’avvocato di Autiero Leopoldo Perone aveva formulato al giudice la richiesta di riqualificazione del reato di omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo. L’ omicidio di Ascione, estraneo a contesti criminali, fu preceduto da un conflitto a fuoco tra gruppi malavitosi rivali che videro protagonista proprio Autiero. Proprio mentre con alcuni giovani si stava vantando delle sue gesta è partito accidentalmente dalla pistola che impugnava il colpo fatale.