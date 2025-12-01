PUBBLICITÀ
Omicidio Maimone, condannati anche i parenti del boss Valda

Giuseppina Niglio, Pasquale Saiz, Salvatore Mancini, Francesco PIo Valda
Oggi la Corte di Appello di Napoli ha confermato anche le condanne inflitte in primo grado a Pasquale Saiz, Giuseppina Niglio e Alessandra Clemente.  In primo grado Clemente, cugina di Valda, venne condannata a due anni e sei mesi; Niglio, la nonna di Francesco Pio Valda, a quattro anni e sei mesi; Saiz sono stati inflitti quattro anni.

L’unico per il quale la sentenza emessa dal Tribunale è stata riformata è Salvatore Mancini, condannato in primo grado a 4 anni per favoreggiamento (difeso dall’avvocato Onofrio Annunziata). In vista dell’appello è subentrato nella difesa anche l’avvocato Giuseppe Milazzo: riformata la pena in anni 2 mesi 6 escludendo l’aggravante della mafiosità.

La condanna per il baby boss Valda

Oggi la Corte ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda. Il baby boss è stato accusato dell’omicidio di Francesco Pio Maimone. Il giovane pizzaiolo è stato raggiunto da uno dei colpi di pistola esplosi al culmine di una lite scoppiata per un paio di scarpe sporcate. Presenti in aula, alla lettura del dispositivo, Antonio e Tina Maimone, i genitori di Francesco Pio Maimone, che hanno accolto tra le lacrime la decisione del giudice.

