Omicidio stradale di Marco, ritracciato il ‘pirata’ a Castel Volturno

La Polizia di Stato di Caserta ha rintracciato l’automobilista ritenuto responsabile di aver investito e ucciso Marco Ioime, lo scorso lunedì, lungo la statale Domiziana. Dopo l’avvenimento, l’autore si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso o attendere l’intervento delle forze dell’ordine.

I poliziotti della sezione investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno hanno esaminato la scena del crimine ed acquisito le immagini e tutti gli elementi utili per risalire alla targa dell’auto coinvolta, la quale è risultata essere intestata ad una società di noleggio.

In seguito ad una intensa attività investigativa, gli operatori di Polizia sono riusciti ad identificare la persona che si trovava al volante al momento dell’incidente, un residente a Castel Volturno, gravemente indiziato per omicidio stradale ed omissione di soccorso. Contestualmente, è stata rinvenuta anche l’auto che ha investito Ioime. Sequestrato il veicolo per gli accertamenti necessari a confermare la dinamica del sinistro.