Sulle loro maglie saranno impressi i nomi di vittime innocenti, giovani e giovanissimi come Francesco Pio Maimone, Santo Romano, Giovan Battista Cutolo e Gelsomina Verde.

Omicidio Pio Maimone, a Pianura una partita per il 21esimo compleanno del giovane pizzaiolo

Si intitola “Un assist per la vita” ed è la partita di calcio che si terrà dalle 19 del prossimo 14 settembre al campo sportivo “Simpatia” del quartiere Pianura di Napoli, in occasione di quello che sarebbe stato il 21esimo compleanno di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso nella serata tra il 19 e il 20 marzo 2023, su un affollato lungomare di Mergellina. A sparare fu il baby boss, Francesco Pio Valda, al culmine di una lite scoppiata solo per un paio di scarpe sporcate: rissa a cui, tra l’altro, Maimone era del tutto estraneo.

Ad organizzare l’evento – a ingresso gratuito – è stata l’associazione nata in nome di Pio.

Su ogni maglietta di ciascun giocatore sarà impresso il nome di una vittima innocente e una storia: Santo Romano; Ciro Esposito; Paky Esposito; Davide Bifolco; Francesco Pio Maimone; Giovan Battista Cutolo; Simone Frascogna; Patrizio Spasiano; Andrea Covelli; Mustafha Elvira; Antonella Loreto; Michele Loreto; Sara Romano; Giovanni Guarino; Gianmarco Luongo; Gennaro Leone; Gelsomina Verde; Rita granata; Gennaro Giugliano; Gianluca Coppola; Corrado Finale e Raffaele Perinelli.