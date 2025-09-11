Omicidio Rapuano, al vaglio la pista dei soldi: “Scomparsi 400mila euro”

PUBBLICITÀ

Dietro l’omicidio di Ciro Rapuano, il garagista di Forcella ucciso dalla moglie Lucia Salemme – oggi reclusa a Secondigliano dopo la confessione – potrebbe nascondersi un movente economico. La Procura di Napoli, infatti, ha deciso di approfondire alcuni elementi emersi sui social: diversi post pubblicati dai familiari della vittima metterebbero in discussione la versione fornita dalla donna, secondo la quale l’omicidio sarebbe maturato dopo anni di conflitti e vessazioni. Lo riporta Il Mattino.

Nei messaggi, la sorella e il cognato di Rapuano chiedono esplicitamente ai magistrati di indagare a fondo sulla vicenda, accennando anche alla scomparsa di una somma di denaro che sarebbe stata custodita in casa. Nel quartiere si parla addirittura di un “tesoretto” da circa 400mila euro, cifra che – secondo queste voci – avrebbe alimentato il litigio poi sfociato nell’uccisione.

Per ora, nessuna di queste ricostruzioni trova riscontri oggettivi. Tuttavia, gli inquirenti hanno deciso di non trascurare la pista: i post sono stati acquisiti agli atti, i conti correnti della coppia sono sotto esame (finora senza esiti rilevanti) e verranno ascoltati i testimoni, a partire proprio dagli autori dei post.