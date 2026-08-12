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Ondate di calore a Napoli fino al 16 agosto, le previsioni per il weekend di Ferragosto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ondate di calore a Napoli fino al 16 agosto, le previsioni per il weekend di Ferragosto
Ondate di calore a Napoli fino al 16 agosto, le previsioni per il weekend di Ferragosto
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Ancora due giornate da ‘bollino rosso’ (livello 3) a Napoli per il caldo, oggi mercoledì 12 e domani, giovedì 13 agosto, secondo il bollettino del Ministero della Salute. La temperatura massima percepita in città sarà di 39 gradi mercoledì e di 38 gradi giovedì. Le temperature previste saranno di 29 gradi oggi e di 28 gradi domani, alle ore 8.00 e di 35 gradi mercoledì e di 37 gradi giovedì alle ore 14.00.

Ondate di calore che non accenneranno a placarsi nemmeno nel weekend di Ferragosto: le temperature caleranno solo di pochi gradi rispetto alle giornate infrasettimanali. Previste, infatti, una massima di 33 gradi e una minima di 24 gradi per la giornata di Ferragosto, sabato 15 agosto, e una massima di 30 gradi e una minima di 25 gradi per la giornata successiva, domenica 16 agosto.

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I consigli utili per affrontare le ondate di calore

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore è bene seguire queste semplici norme di comportamento:

• Non uscire nelle ore più calde, dalle 11:00 alle 18:00. Proteggi bambini e anziani evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.
• In casa o sul posto di lavoro, proteggiti dal calore del sole con tende o persiane e imposta il climatizzatore a una temperatura non inferiore ai 25°-27°gradi.
• Se utilizzi un ventilatore non indirizzarlo direttamente sul corpo.
• Bevi molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) e mangia frutta fresca. Evita invece bevande alcoliche, zuccherate e contenenti caffeina.
• Segui un’alimentazione equilibrata e consuma pasti leggeri.
• Fai attenzione alla corretta conservazione degli alimenti.
• Scegli abiti comodi e leggeri ed evita fibre sintetiche. All’aperto indossa cappelli leggeri e di colore chiaro.
• Evita di viaggiare in auto nelle ore più calde della giornata e regola l’aria condizionata a una temperatura di circa 5°gradi inferiore a quella esterna evitando di orientare il getto direttamente sui passeggeri. Non lasciare mai nell’abitacolo neonati e animali, neanche per brevi periodi.
• Evita di praticare esercizio fisico nelle ore più calde della giornata e assicurarti di mantenere una buona idratazione.
• Offri aiuto alle persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.
• Assicura sempre acqua fresca agli animali domestici, anche in viaggio, e non farli uscire nelle ore più calde per evitare il contatto con l’asfalto rovente.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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