Dramma in Campania, operaio 46enne muore schiacciato dal muro

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Stamattina un operaio A.S è morto mentre era impegnato in alcuni lavori edili all’interno di un’azienda ad Apollosa. Secondo una prima ricostruzione, il 46enne originario di Montesano sulla Marcellana stava realizzando un muro quando, per cause in corso di accertamento, la struttura avrebbe ceduto improvvisamente come riporta Ottopagine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa, ma per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Morte dell’operaio Calignano, indagati il datore di lavoro e i titolari del capannone

La Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Sabrina Navarro) ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Calignano, l’operaio edile di 61 anni deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada. Si tratta del datore di lavoro dell’operaio e i due titolari di un capannone di Caivano.

A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo in cooperazione. L’iscrizione si è resa necessaria in vista dell’esame autoptico il cui conferimento dell’incarico si terrà il 7 ottobre prossimo per consentire agli indagati di poter nominare i proprio consulenti di parte.

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