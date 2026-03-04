Operazione antidroga nel centro storico a Napoli, 3 arresti

PUBBLICITÀ

Doppio intervento antidroga nel centro di Napoli. Tra Quartieri Spagnoli e zona Cavone, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone in due distinte operazioni.

Nel primo caso, avvenuto nella serata di ieri in via Girardi, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno notato un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, uscire da un palazzo e nascondere una bustina nella tasca del giubbotto prima di salire a bordo di uno scooter. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana. Nel sottosella del mezzo sono stati rinvenuti 210 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’indagato, dove gli agenti hanno scoperto, ben occultati, circa 510 grammi di sostanze stupefacenti. Il 23enne è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio, un secondo intervento ha interessato la zona del Cavone. Gli agenti del Commissariato Dante hanno arrestato un 50enne e una 57enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti anche specifici. All’interno della loro abitazione sono stati rinvenuti due involucri di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Presente anche una telecamera di videosorveglianza che inquadrava le pertinenze esterne dell’appartamento.

Con l’ausilio di personale Enel, è stato inoltre accertato che l’immobile era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica.

Per entrambi i procedimenti si procede per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; per il 50enne è contestato anche il furto aggravato. I tre arrestati sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.