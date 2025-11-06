Orrore a Torino, 15enne disabile torturato e bullizzato da baby gang

La denuncia della madre

Marchiato a vita

La madre della vittima si è esposta anche sulle ripercussioni che il figlio subirà in futuro. “Hanno rovinato la vita a mio figlio, i danni fisici passeranno, ma ci sono conseguenze che resteranno impresse per sempre. Adesso lo stiamo aiutando a non sentirsi una persona diversa dagli altri, non deve percepirsi vittima di abusi. Ma non è facile.” Un commento che descrive la situazione delicata che i genitori del 15enne dovranno affrontare nel prossimo futuro. Conclude poi, sottolineando come attualmente il ragazzo: “all’apparenza sembra un duro perché gli piace apparire così, ma in realtà nasconde una patina di tristezza, ha gli occhi spenti, è sotto shock“, ha sottolineato la madre. Un tema, quello del bullismo, che purtroppo continua ad fare vittime.