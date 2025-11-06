PUBBLICITÀ
HomeAttualitàOrrore a Torino, 15enne disabile torturato e bullizzato da baby gang
AttualitàCronaca

Orrore a Torino, 15enne disabile torturato e bullizzato da baby gang

Francesco Rescigno
Di Francesco Rescigno
Ultima modifica:
La procura di Torino sul 15enne disabile torturato e bullizzato da una baby gang
La procura di Torino sul 15enne disabile torturato e bullizzato da una baby gang
PUBBLICITÀ

Inizia l’indagine. La procura di Torino ha aperto un fascicolo per sequestro di persona e violenza privata. L’atto segue la denuncia presentata di carabinieri da parte della famiglia di un15enne disabile torturato e sequestrato da una baby gang avvenuto durante la notte di Halloween. Secondo gli ultimi accertamenti il gruppo avrebbe rinchiuso il giovane in una stanza, per poi procedere a minacce e torture.

Sequestrati gli smartphone

Nelle scorse ore gli inquirenti hanno individuato i giovani accusati dell’aggressione: tre minori, due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento. Ai giovani sono stati sequestrati i loro smartphone che potrebbero contenere i video della violenza eseguita nei confronti del 15enne di Moncalieri.

PUBBLICITÀ

La denuncia della madre

A denunciare l’accaduto è stata la mamma del ragazzo, che su un gruppo social di Moncalieri, nel Torinese, ha descritto le violenze. La donna ha raccontato come i ragazzi avrebbero spento una sigaretta sulla caviglia del figlio, costringendo poi a bagnarsi sotto una fontanella. “Mio figlio è sotto shock, ha subito violenze fisiche e psicologiche terribili ma non vogliamo vendette, solo giustizia“, ha commentato la madre.

Marchiato a vita

La madre della vittima si è esposta anche sulle ripercussioni che il figlio subirà in futuro. “Hanno rovinato la vita a mio figlio, i danni fisici passeranno, ma ci sono conseguenze che resteranno impresse per sempre. Adesso lo stiamo aiutando a non sentirsi una persona diversa dagli altri, non deve percepirsi vittima di abusi. Ma non è facile.” Un commento che  descrive la situazione delicata che i genitori del 15enne dovranno affrontare nel prossimo futuro. Conclude poi, sottolineando come attualmente il ragazzo: “all’apparenza sembra un duro perché gli piace apparire così, ma in realtà nasconde una patina di tristezza, ha gli occhi spenti, è sotto shock“, ha sottolineato la madre. Un tema, quello del bullismo, che purtroppo continua ad fare vittime.

 

PUBBLICITÀ
Francesco Rescigno
Francesco Rescigno

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati