PUBBLICITÀ
HomeCronacaOsservatorio sul termovalorizzatore di Acerra, accolte le proposte del Comune
CronacaCronaca locale

Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra, accolte le proposte del Comune

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
termovalorizzatore acerra
PUBBLICITÀ

Si è conclusa la prima fase di lavoro dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, organismo di cui fa parte anche il Comune con la rappresentanza diretta del sindaco. La relazione finale, condivisa tra tutti i componenti, riassume i principali esiti degli incontri e diventa ora uno strumento operativo per le future decisioni della Regione Campania.

«La relazione recepisce pienamente tutte le proposte avanzate dal Comune di Acerra», sottolinea il sindaco Tito d’Errico. «I dati ambientali disponibili impongono un approfondimento serio degli aspetti legati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il principio di precauzione ci indica la necessità di interventi immediati a difesa della popolazione».

PUBBLICITÀ

Nel documento sono confluite, in particolare, cinque richieste avanzate dall’amministrazione comunale: l’istituzione di un organismo di controllo indipendente sulla qualità dell’aria; l’ampliamento dei parametri di riferimento e delle attività di monitoraggio; verifiche specifiche sulla presenza di metalli nel suolo; l’estensione degli screening sanitari per fasce d’età e tipologie di patologie; una campagna di comunicazione su prevenzione e corretti stili di vita.

«Ringrazio il presidente dell’Osservatorio, l’avvocato Stefano Sorvino, e tutti i componenti per il lavoro unitario svolto», aggiunge il primo cittadino. «Sono certo che la Regione Campania, proprietaria dell’impianto, darà seguito alle indicazioni emerse, con l’obiettivo comune di tutelare ambiente e salute».

La relazione dell’Osservatorio Ambientale Regionale sul termovalorizzatore è consultabile sul portale del Comune di Acerra.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati