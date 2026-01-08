Osservatorio sul termovalorizzatore di Acerra, accolte le proposte del Comune

PUBBLICITÀ

Si è conclusa la prima fase di lavoro dell’Osservatorio Regionale sul Termovalorizzatore di Acerra, organismo di cui fa parte anche il Comune con la rappresentanza diretta del sindaco. La relazione finale, condivisa tra tutti i componenti, riassume i principali esiti degli incontri e diventa ora uno strumento operativo per le future decisioni della Regione Campania.

«La relazione recepisce pienamente tutte le proposte avanzate dal Comune di Acerra», sottolinea il sindaco Tito d’Errico. «I dati ambientali disponibili impongono un approfondimento serio degli aspetti legati alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Il principio di precauzione ci indica la necessità di interventi immediati a difesa della popolazione».

Nel documento sono confluite, in particolare, cinque richieste avanzate dall’amministrazione comunale: l’istituzione di un organismo di controllo indipendente sulla qualità dell’aria; l’ampliamento dei parametri di riferimento e delle attività di monitoraggio; verifiche specifiche sulla presenza di metalli nel suolo; l’estensione degli screening sanitari per fasce d’età e tipologie di patologie; una campagna di comunicazione su prevenzione e corretti stili di vita.

«Ringrazio il presidente dell’Osservatorio, l’avvocato Stefano Sorvino, e tutti i componenti per il lavoro unitario svolto», aggiunge il primo cittadino. «Sono certo che la Regione Campania, proprietaria dell’impianto, darà seguito alle indicazioni emerse, con l’obiettivo comune di tutelare ambiente e salute».

La relazione dell’Osservatorio Ambientale Regionale sul termovalorizzatore è consultabile sul portale del Comune di Acerra.