Ravenna, bimbo mangia l’ovetto Kinder e si sente male: ricoverato per Salmonella

Un bimbo di 12 anni di Ravenna si è sentito male ed è finito in ospedale (fortunatamente è già stato rimandato a casa) dopo aver mangiato un ovetto di cioccolato della Kinder. Il piccolo ha accusato febbre, diarrea e mal di pancia. I medici, stando a quanto si legge su Il Corriere di Romagna, gli avrebbero diagnosticato la Salmonella.

Secondo quanto ricostruisce ancora oggi Il Corriere di Bologna, l’ovetto, che sarebbe stato “contaminato” (non ci sono ancora eventuali conferme), era stato acquistato un paio di settimane prima dai genitori del piccolo in un supermercato della città. Era all’interno di una confezione e dei tre ovetti presenti ne è rimasto solo uno, che è stato sequestrato dai carabinieri. Dei tre ometti dunque, uno è stato sequestrato, mentre gli altri due sono stati mangiati dal 12enne e dalla sorella. Nel caso della piccola però, nonostante abbia riportato gli stessi sintomi, non sarebbe stata diagnosticata la salmonellosi.

Sarà ora necessario attendere qualche giorni per avere l’esito degli esami disotti dai Nas per capire se il malore del bambino sia stato effettivamente collegato al cioccolato. Secondo i genitori, che vogliono capire quanto accaduto, i sintomi sono apparsi dopo che il figlio aveva mangiato l’ovetto Kinder e niente altro.