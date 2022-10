Pablo Marì operato, il calciatore accoltellato al Carrefour ha rischiato di morire: lungo stop

È terminato da pochi minuti l’intervento alla schiena al quale è stato sottoposto il difensore del Monza, Pablo Marì, difensore del Monza rimasto coinvolto nella follia ad Assago che ha visto l’accoltellamento di sei persone in un centro commerciale, con un uomo rimasto ucciso. Secondo quanto riportato da Sky Sport lo spagnolo dovrà restare ai box per due mesi, dopo la suturazione dei muscoli della schiena.

Paura all’interno del supermercato Carrefour nel centro commerciale Milanofiori di Assago (Milano). Il terrore scaturito dall’aggressione si è diffuso in seguito alla visione di gesti totalmente folli. Il protagonista di queste scene da horror è stato un uomo di 46 anni affetto da patologie psichiche. L’uomo ha ferito vari clienti e dipendenti, tra questi il calciatore Pablo Marì.

Cosa è accaduto in quel supermercato, il calciatore Pablo Marì uno dei feriti

Nel tardo pomeriggio presso il supermercato Carrefour di Milano un uomo affetto da problemi mentali ha posto la sua attenzione su un coltello sistemato negli espositori. Una volta impugnato ha iniziato ad aggredire le persone che gli stavano attorno. Oltre ad aver causato delle ferite ai clienti ha ucciso uno dei dipendenti. Compreso nel numero dei feriti è inserito anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì. Dopo aver ricevuto delle coltellate alla schiena i soccorsi hanno trasportato l’atleta all’ospedale Niguarda di Milano. In seguito ad una serie di accertamenti i medici hanno costatatato che le condizioni del calciatore, prelevato dall’Arsenal, sono stabili.

Le parole di rassicurazione di Adriano Galliani: amministratore delegato del Monza

“Pablo Marì ha ricevuto una farita particolarmente profonda. Eppure le sue condizioni non sono gravi, il calciatore è cosciente nonostante abbia ricevuto la lesione di vari tessuti muscolari. Fortunatamente non sono stati coinvolti organi interni come polmoni o altri organi vitali. Non è in pericolo di vita. I medici stanno provvedendo a suturare le ferite con un’operazione chiururgica. Loro mi hanno detto che dovrebbe riprendersi in un arco di tempo breve”. Queste le dichiarazioni di Adriano Galliani al Tg2, che dopo aver saputo dell’accaduto si è precipitato in ospedale per richiedere notizie.

Come si è verificato l’agguato contro il calciatore (Pablo Marì)

“Stava camminando in una delle corsie insieme alla moglie mentre spingevano il carrello dove era seduto il bambino fino a quando non ha avvertito una fitta molto forte alla schiena. Non si è reso subito conto di qullo che stesse accadendo. Soltanto quando ha visto dinnanzi i suoi occhi l’immagine cruda di questa ‘persona qui’ che tagliava la gola ad una delle persone lì presenti ha iniziato a capirci qualcosa”. Aggiunge in seguito l’amministratore delegato del Monza (Adriano Galliani).

Le parole del Presidente della Lega Serie A

Non è minimamente tollerabile quello che è accaduto al centro commerciale nei pressi di Milano. Ci tengo ad esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittimae il mio profondo dispiacere nei confronti di tutti i feriti coinvolti nell’aggressione tra i quali Pablo Marì, calciatore del Monza. Questa la dichiarazione di Lorenzo Casini (Presidente della Lega Serie A).