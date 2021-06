Un palazzo di 12 piani è parzialmente crollato nella notte a a Surfside, vicino a Miami. Non è ancora chiaro il numero dei feriti. Massiccio l’intervento dei soccorsi. Centinaia di soccorritori e vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie.

E’ di una donna morta e nove persone tratte in salvo e poi ricoverate il primo bilancio del crollo. Lo riferiscono i soccorritori citati dai media locali. Diverse persone bloccate negli appartamenti sono state raggiunte dall’esterno con le scale dei mezzi dei Vigili. Evacuati alcuni edifici circostanti tra cui un hotel.

L’edificio sorgeva su Collins Avenue a Surfside, riferiscono fonti dei soccorsi della contea di Miami-Dade citate dal Miami Herald. Sul posto sono intervenute decine di squadre di soccorso della contea e delle città circostanti.

Centinaia di soccorritori e vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie del palazzo: un bambino di 10 anni è stato estratto vivo. Le persone salvate dalle macerie e ricoverate sono finora dieci, riferisce l’emittente americana Abc. Si pensa che altri inquilini siano ancora intrappolati dai detriti di cemento e metalli.

Palazzo di 12 piani crollato a Miami, 100 appartamenti in frantumi: il bilancio delle vittime e dei feriti

La parte crollata è quella vista mare del condominio, ma quanto alle cause del crollo, in attesa di ulteriori indagini, le autorità di polizia parlano comunque di un’incidente. La Cnn riporta che in questi giorni erano in corso dei lavori sul tetto dell’edificio parzialmente crollato.

Un pompiere impegnato sul posto, sentito dal Miami Herald, ha riferito che potrebbero esserci altre vittime.

La polizia di Miami Beach ha riferito al quotidiano che il crollo è avvenuto alle 2 del mattino al numero 8777 di Collins Avenue, dove si trovano le Champlain Towers, un condominio di circa 100 appartamenti di fronte alla spiaggia. L’edificio è un isolato a nord dei confini della città di Miami Beach, nella località di Surfside, a sud di Bal Harbour, dove si trovano numerosi condomini e motel.