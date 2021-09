Positiva al Covid, giovane madre muore a Napoli dopo il parto: aperta un'indagine

Sarà un”indagine a far luce sulla morte di Palma Reale, 28enne originaria di Santa Maria Capua Vetere e che da pochi mesi si era trasferita a Liberi. La donna è deceduta sabato al Policlinico di Napoli, dopo aver dato alla luce il quarto figlio. La vittima, che non era vaccinata, ha scoperto il 18 agosto di essere positiva al Covid, mentre era incinta dell’ultimo figlio. Si reca all’ospedale di Caserta, dove nello stesso giorno viene escluso il ricovero per ‘parametri non allarmanti’.

Purtroppo le condizioni di Palma sono peggiorate giorno dopo giorno, fino a quando non si è reso necessario il ricovero al Policlinico di Napoli. Qui la donna ha partorito, per poi essere portata in Rianimazione per il peggioramento del quadro clinico. Nella giornata di sabato, poi, la drammatica notizia del decesso.

“Se fosse stata curata, oggi stava a casa ad abbracciare suo figlio” ha dichiarato al Tg3. “Al dottore che l’ha dimessa, vorrei chiedere: se fosse stata sua figlia, l’avrebbe fatto?”, le parole del marito. “Voleva portare a termine la gravidanza prima di fare il vaccino anti Covid”. Purtroppo il tempo non c’è stato. All’ospedale di Caserta è stata aperta una indagine interna per verificare cosa sia accaduto ed eventuali errori.