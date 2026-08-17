Panico durante la Festa dell’Assunta a Ischia, sacrestano finisce a terra dopo lite col prete

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Momenti di tensione hanno caratterizzato la serata di Ferragosto a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, proprio a ridosso della celebrazione della Madonna Assunta e dell’uscita della tradizionale processione. Poco prima dell’inizio del corteo religioso, un diverbio tra il parroco e il giovane sacrestano sarebbe degenerato, fino a rendere necessario l’intervento dei sanitari del 118. Alla base della discussione ci sarebbero state alcune divergenze legate all’organizzazione della processione e alla gestione di alcuni momenti della tradizione religiosa. Questioni già emerse nei giorni precedenti e tornate al centro del confronto poco prima della celebrazione.

Secondo quanto riferito dal giovane ai soccorritori, durante la discussione sarebbe stato colpito all’addome dal sacerdote. Il sacrestano è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli, dove è rimasto in osservazione per circa un’ora prima di essere dimesso e fare ritorno a casa. Dopo l’episodio, il parroco, visibilmente scosso, si sarebbe rivolto ai fedeli dall’altare definendo quanto accaduto «un incidente». La vicenda ha inevitabilmente creato agitazione in un momento particolarmente sentito dalla comunità di Lacco Ameno, impegnata nei tradizionali festeggiamenti in onore della Madonna Assunta.

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