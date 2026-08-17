Violenta rissa nella notte di Ferragosto in Campania: coinvolte sette persone, spunta anche un coltello

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Violenta rissa nella tarda serata di Ferragosto a Benevento, dove uno scontro è scoppiato davanti a un locale di viale Principe di Napoli, nel rione Ferrovia. Una zuffa che ha coinvolto sette persone, sei delle quali di origine tunisina e una italiana.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe iniziata all’interno del locale per poi proseguire all’esterno, dove la situazione sarebbe rapidamente degenerata in una violenta colluttazione. Le persone coinvolte si sarebbero affrontate con calci e pugni, attirando l’attenzione dei presenti e creando momenti di forte tensione.

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Restano ancora da chiarire i motivi che avrebbero fatto scattare lo scontro. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che l’abuso di alcol possa aver contribuito ad alimentare la lite, trasformandola in una vera e propria rissa.

A rendere ancora più delicata la situazione sarebbe stato anche il possibile utilizzo di un coltello. Nel corso dello scontro, infatti, uno dei partecipanti avrebbe impugnato l’arma, facendo aumentare ulteriormente il livello di pericolo.

L’episodio si è verificato in una zona particolarmente frequentata durante la serata di Ferragosto. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della rissa e stabilire eventuali responsabilità.

Gli investigatori dovranno inoltre chiarire chi abbia dato origine allo scontro, cosa sia accaduto all’interno del locale e se il coltello sia stato effettivamente utilizzato durante la colluttazione.