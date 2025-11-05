PUBBLICITÀ
Parcheggi abusivi nella zona ospedaliera di Napoli, scattano le chiusure

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
La Polizia Locale di Napoli ha effettuato un’operazione finalizzata a verificare la regolarità delle attività di autorimesse, autofficine, pubblici esercizi e negozi di vicinato, che ha portato alla scoperta di cinque attività sprovviste di autorizzazioni e di numerose
altre irregolarità.

Nella zona ospedaliera Cotugno – Monaldi, gli agenti dell’unità operativa Scampia, al termine dei controlli condotti con l’ausilio del personale dell’unità operativa Tutela Edilizia e Patrimonio, hanno eseguito un’ordinanza di cessazione dell’attività emessa dallo Sportello Unico Attività Produttive, con l’immediata chiusura di 2 parcheggi che operavano in assenza di autorizzazione. Le attività, effettuate all’aperto, sono riconducibili alla stessa società ed è stato appurato che in passato erano state svolte anche in aree sottoposte a sequestro.

I controlli in via Foria

Durante i controlli che hanno riguardato via Abate Minichini, via Sergio De Simone, corso Amedeo di Savoia e via Foria, gli agenti dell’unità operativa Stella hanno scoperto due rivendite di generi alimentari sprovviste di autorizzazione e che occupavano abusivamente il suolo pubblico per esporre parte della merce.

Anche nel caso di una terza attività commerciale regolarmente autorizzata è stato appurato che venivano collocati generi alimentari all’esterno, sul suolo pubblico, esponendoli in tal modo agli agenti atmosferici e inquinanti. Complessivamente è stata sequestrata merce per circa un quintale, della quale è stata disposta la distruzione.

