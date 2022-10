Blitz antidroga nel Parco Verde, doppio arresto in meno di 12 ore

I carabinieri hanno eseguito 3 arresti in meno di dodici ore durante un servizio di monitoraggio nel Parco Verde di Caivano. Due persone sono accusate di spaccio di sostanze stupefacenti, l’ultima di evasione dagli arresti domiciliari.

E’ finito in manette per spaccio di droga Vincenzo Martusciello, 45enne di Caivano. I carabinieri della stazione locale lo hanno sorpreso nell’isolato C3/2 del parco Verde mentre cedeva ad un “cliente” del posto una bustina in cambio di denaro. Ha provato a sfuggire all’arresto ma i militari sono stati più veloci. Addosso 31 dosi di cocaina, 62 di eroina e 30 euro in contante ritenuto provento illecito. Martusciello è finito in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.

E’ ancora il Parco Verde lo scenario del secondo arresto, ancora per droga: i militari della sezione radiomobile hanno bloccato Francesco Coppola, 21enne del posto. Era nell’androne dell’isolato a5/7 e quando si è trovato i carabinieri addosso ha provato a buttare via un bussolotto contenente 8 dosi di eroina. Nella sua abitazione 2 panetti di hashish per complessivi 194 grammi. Durante le operazioni Coppola si è scagliato contro uno dei militari, provocandogli lesioni. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.

BECCATO IN GUIRO PER CAIVANO

Diverso il reato contestato ad Armando Fava, 43enne di San Tammaro, in provincia di Caserta: sottoposto alla detenzione domiciliare nella sua abitazione nel Casertano, è stato trovato in strada nel comune di Caivano. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano lo hanno controllato e arrestato per evasione. Adesso è di nuovo ai domiciliari, in attesa di giudizio.