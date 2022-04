Parrucchiera di Napoli pubblicizzava lifting con silicone, botox e fili: beccata da Luca Abete

Luca Abete è tornato di occuparsi di una parrucchiera napoletana che avrebbe realizzato abusivamente lifting estetici con i fili di trazione. In occasione della Festa della Donna avrebbe pubblicizzato sulla sua pagina social interventi realizzati con fiale, botox e fili di trazione.

“Tra i suoi interventi vantava il filler vaginale che veniva fatto per 100 euro. I suoi interventi venivano celebrati con l’hashtag bombature. – grazie ad una complice dell’inviato di Striscia la Notizia è riuscito a riprendere la donna – I fili di trazione servono a tirare la zona che vuoi. Occhi, zigomi, naso, collo, mascella. Entrano nella pelle con una cannula. Si fa un po’ di lidocaina, si sente un po’ di fastidio. Se vuoi tirare gli occhi ci vogliono due fili di qua e due di là, mettiamo due fili e poi facciamo il nodo. Poi in base a come vuoi tirare stringiamo i nodi. Dura dai sei agli otto mesi. Li faccio io”.

LA PARRUCCHIERA BECCATA A NAPOLI

Luca Abete poi becca personalmente la parrucchiera in strada a Napoli alla quale chiede: “Siamo passati ai fili. Quindi silicone, botox, filler e fili di trazione. Questi li potrebbe fare solo un medico”, e lei risponde: “Nel video la persona che maneggia i fili in realtà sono io che li provavo a mia sorella. Io non li posso fare perché faccio la parrucchiera per le case. Sulla mia pagina li pubblicizzo perché io posso solo accompagnarli dal dottore“.