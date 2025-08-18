PUBBLICITÀ
Partorisce in spiaggia e lascia la figlioletta all’ospedale in Calabria

Partorisce da sola sulla spiaggia per poi, dopo il ricovero, insieme alla neonata, in ospedale e le successive dimissioni da Locri, decidere di non volersi più occupare della figlia. Decide così di lasciarla in ospedale. Protagonista della vicenda una trentenne piemontese in vacanza in Calabria, a Marina di Caulonia

Neonata lascia in ospedale dopo il parto in spiaggia

Proprio sulla spiaggia del centro costiero reggino che la giovane piemontese ha partorito la sua bambina, la quale ora, senza un ripensamento della giovane mamma, sarà a breve affidata, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente e dei servizi sociali, ad una famiglia. Attualmente la neonata è ricoverata – e in buone condizioni – nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri.

