Sant’Antimo piange Pasquale, il 45enne è morto travolto da un’auto dopo il guasto alla macchina

Ancora sangue sull’asfalto, questa volta sull’asse di raccordo tra la Domitiana e la Nola-Villa Literno, nel territorio di Castel Volturno. Un uomo di 45 anni, Pasquale D’Agostino – residente a Sant’Arpino ma originario di Sant’Antimo – ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Secondo le prime testimonianze, la vittima sarebbe scesa dall’auto, probabilmente per un guasto o per un inconveniente improvviso, ed è stato travolto da una seconda vettura che sopraggiungeva sulla sua corsia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

[Fonte immagine: Edizione Caserta]

Le altre notizie | Incidente mortale ad Aversa, scende per un guasto alla macchina ma viene travolto da un’auto

Proprio lo scorso sabato 9 luglio, ad Aversa si è verificato un incidente dalle dinamiche simili, se non uguali, a quello avvenuto ieri e che ha coinvolto Pasquale D’Agostino. La vittima, in questo caso, è però un uomo di 75 anni.

Un uomo di 76 anni, originario del Casertano, ha perso la vita all’altezza dello svincolo di Aversa Nord sulla superstrada Giugliano-Marcianise. A travolgerlo è stata un’auto in corsa: inutili, purtroppo, i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Gli accertamenti del caso sono ancora in corso, e sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Aversa.

La vittima avrebbe parcheggiato la propria vettura sul lato destro della strada, in direzione Marcianise, probabilmente per un guasto. Poi sarebbe sceso dal veicolo, forse per chiedere aiuto, ma sulla carreggiata è arrivata a velocità elevata una seconda auto che ha travolto sia la vettura che il 76enne. L’uomo è deceduto poco dopo i soccorsi del 118, per la gravità delle ferite. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche il conducente del secondo veicolo è rimasto ferito nell’impatto: per lui è scattato il trasporto all’ospedale Moscati di Aversa. Le condizioni di quest’ultimo non sarebbero gravi.