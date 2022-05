Passano la Ztl di Marechiaro con le asciugamani sulle targhe: denunciati

Nel fine settimana la polizia municipale di Napoli ha condotto diversi controlli tra i Baretti e Marechiaro. Le verifiche degli agenti hanno interessato 49 esercizi dislocati sull’intero territorio cittadino. In Vicoletto Belledonne 4 locali sono stati sanzionati perché aperti al pubblico oltre l’orario previsto dall’Ordinanza Sindacale 59 del 2022. Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori 4 verbali, per l’occupazione abusiva di suolo pubblico, per la diffusione di musica senza autorizzazione e per l’esercizio nonostante l’ordine di fermo degli impianti. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza.

Passano la Ztl di Marechiaro con le asciugamani sulle targhe: multati

Con l’istituzione della ZTL in Via Marechiaro sono stati attivati servizi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al divieto di transito. Gli Agenti della Unità Operativa Chiaia e unità motorizzate del Gruppo Intervento Territoriale hanno effettuato 59 controlli elevando 15 verbali contestati con relativi sequestri e fermi amministrativi oltre a rimuovere 19 veicoli elevando 61 verbali per la sosta irregolare. Sono stati inoltre individuati e denunciati alla Procura della Repubblica 2 trasgressori sorpresi ad occultare le targhe con asciugamano per sfuggire alla rilevazione elettronica delle telecamere poste a controllo della ZTL.

LE REGOLE DELLA ZTL

Dal 7 maggio al 25 settembre 2022, con attivazione del varco telematico:

– divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro

Dal 28 maggio al 3 luglio 2022, nei giorni festivi e prefestivi, con attivazione del varco telematico con esclusione del 1° giugno 2022

, è istituito:

– il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano;

– il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente o riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza;

– in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi;

Dal 4 luglio al 4 settembre 2022, tutti i giorni, con attivazione del varco telematico, è istituito:

– il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano;

– il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente o riconoscibili dall’esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza; Attivare in esercizio i varchi telematici di Via Marechiaro, secondo quanto su riportato;

– dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (varco via Marechiaro lato via Coroglio);

– H24 (varco Via Marechiaro lato Via Alfano).