Patrizio Rispo e Paolantoni ricoverati in ospedale a Napoli, le condizioni dei 2 attori

Un incontro del tutto inatteso, quello avvenuto in un ospedale di Napoli, tra due volti amatissimi dal pubblico: Patrizio Rispo e Francesco Paolantoni.

Rispo, storico protagonista della soap opera Un posto al sole, è stato ricoverato a seguito di un colpo alla schiena procurato dopo un tamponamento in auto. L’attore, oltre al dolore lombare, ha riportato anche una tumefazione all’occhio destro, per la quale i medici hanno applicato due punti di sutura.

Paolantoni, comico di lungo corso e volto noto della televisione italiana, è invece finito in corsia per una forte intossicazione alimentare che ha generato complicazioni legate a una diverticolite, tanto da rendere necessario un sondino.

I due, senza sapere dell’uno e dell’altro, si sono ritrovati ricoverati nello stesso ospedale proprio di domenica. Da attori consumati, hanno deciso di sdrammatizzare la situazione e rassicurare i fan con alcuni video pubblicati sui social.

Nel filmato Paolantoni ironizza sulla sua condizione: «Una intossicazione alimentare mista a una sub-occlusione: ed eccomi con un sondino fino a qui», per poi concludere con un divertito «mammaaaaa».

In un altro video è Rispo a riprendere la scena, sottolineando con autoironia: «È domenica e siamo in ospedale», prima di inquadrare Paolantoni e commentare: «Ad una certa età gli amici non li trovi al mare o sulla spiaggia…». E il collega replica sorridendo: «So’ ricoverato».

Un siparietto che, nonostante le disavventure, ha strappato sorrisi ai loro tanti sostenitori, confermando ancora una volta la capacità di entrambi di affrontare con ironia anche i momenti più delicati.